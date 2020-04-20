Botticelli’nin “Bahar”ı, Caravaggio’nun “Bacchus”u, Giotto’nun “Madonna”sı… Her biri dönemine damga vurmuş sanatçılar ve ünlü eserleri Uffizi Galerisi’nde sergileniyor. Dünyanın en önemli ve en eski müzelerinden biri olan Uffizi, Rönesans’ın kalbi Floransa’da bulunuyor.

Müze, içindeki eserler kadar binasıyla da dikkat çekiyor. Rönesans döneminin tüm estetik özelliklerini taşıyan binanın yapımına 1560 yılında başlandı. “U” şeklinde bir mimari yapıya sahip bina 1581’de tamamlandı. 1769’da ise halka açık bir müze haline geldi. Böylece herkes zengin sanat koleksiyonu ile bilinen ünlü İtalyan aile Medici’lerin sahip olduğu eserleri görme şansına da ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir misafirlerinden ayrı kalan Uffizi Galerisi, dijital ortamda kapılarını sürekli açık tutuyor. Dünya sanatına yön veren büyük ustaların eserlerini görmek için https://www.uffizi.it/ adresi ziyaret edilebilir. Uffizi Galerisi ayrıca Google Arts&Culture üzerinden de köşe bucak gezilebilir.

