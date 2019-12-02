Film ve dizi sektörünün temsilcileri Ankara'da buluştu. "Başrolde Ankara" programında Başkentin sektördeki yeri konuşuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın "Başrolde Ankara" programına ATO Başkanı Gürsel Baran, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz katıldı. Film ve dizilere Ankara'nın daha fazla ev sahipliği yapması gerektiği vurgulandı.

Sinema Genel Müdürü Yılmaz: Ankaralı firmaların çektiği filmlerde bakanlığın desteği var

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ankaralı yapım firmalarının çektiği bütün filmlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Biz buradayız bugüne kadar yapımcıların arkasındaydık. Bunda sonra da devam ediyor olacağız" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran: Ankara'nın pazar payı kısa sürede iyi yerlere gelecek

ATO Başkanı Gürsel Baran da, "Bugün yüzde 1'ler civarında olduğu söylenen Ankara’nın bu pazardaki pazar payının kısa sürede iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" diyerek temennisini dile getirdi.

İbrahim Eren: Ankara'da geçen hikayeleri yapımcılardan istemeye başladık

Programda, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de konuştu.

Eren, "İçinde Ankara geçen hikayeleri yapımcılardan istemeye başladık" dedi.

"Ankara'yı animasyon şehri yaptık"

İbrahim Eren, Ankara'nın animasyon alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti:

"TRT Çocuk Türkiye’nin şu anda açık ara en çok izlenen çocuk kanalı. Ankara'da Türkiye’nin şu anda açık ara animasyon yapımcılarının bulunduğu şehir. Dizi şehri yapamadık ama en azından animasyon şehri yaptık."

Kaynak: TRT Haber