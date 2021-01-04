Türkçe dil özelliklerini divan edebiyatında kullanan ender şairlerden Edirneli Nazmi'nin eserleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Üst Erdem tarafından yapılan "Edirneli Nazmi Divanı" adlı 9 ciltlik çalışmada toplandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirneli Nazmi'nin kendine has üslubu ve şairlik kudreti ile Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Edirneli Nazmi'nin mahalli unsurlar ile Türkçe dil özelliklerini divan edebiyatında kullanan ender şairlerden olduğunu belirten Tabakoğlu, "Edebiyat dünyamızda iz bırakmış, Türki-i basit akımının öncüsü ve kurucusu hemşehrimiz Edirneli Nazmi, Arapça ve Farsçanın etkin olduğu divan edebiyatında, inadına Türkçe yazmıştır" dedi.

"Türkçenin kullanımı açısından çok önemli"

Edirne’nin yetiştirdiği münevver kimliklerden Edirneli Nazmi üzerine yazılmış geniş kapsamlı eserin Trakya Üniversitesi yayınlarından çıktığını söyleyen Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Edirneli Nazmi bunları 14. ve 15. yüzyılda yazmış. Türkçenin kullanımı açısından çok önemli. Sibel Üst Erdem hocamız Edirneli Nazmi'nin eserlerini 9 ciltte topladı. Bu esere baktığımızda hemen her satırı rahatlıkla anlayabiliriz. Bunu sevinçle görüyoruz. Günümüz Türkçesine yakın bir Türkçe kullanmış. O dönemde Türkçenin önemini anlatmış ve Türkçenin gelişmesi için fişek atmış birisi. Bu eseri edebiyat dünyamıza kazandırdığımız için üniversite olarak mutluyuz. Edirneli Nazmi'yi saygı ve rahmetle anıyoruz."