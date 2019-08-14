Yüzyıllar boyunca doğal afetlere ve savaşlara direnerek Bursa'nın tarihine tanıklık eden 576 yıllık Irgandı Çarşılı Köprüsü, dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri.

Tarihi köprü, geleneksel halk sanatları atölyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Gökdere’nin üzerine 1442 yılında inşa edilen Irgandı Köprüsü, sedefkarlıktan çiniciliğe kadar el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor.

Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, Irgandı Köprüsü'nün Osmanlının tek arasta köprüsü olduğunu belirtek, şunları söyledi:

"Arasta, eski Türk İslam çarşılarında aynı ürünleri satan dükkanların bulunduğu çarşısıdır. Yapımı II. Murad zamanına kadar gider. 1442 yılında, Irgandı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihuddin tarafından, Hacı İvaz Paşa'nın vakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldığı belirtiliyor. Köprünün Irgandı ismi de buradan gelmekte. 1573-1589 yılları arasında Bursa’ya gelen Alman Reinhardt Lubenau, Irgandı köprüsünün tek kemerinin üstünde dükkanların sıralandığını bildiriyor. 1640’ta Bursa’yı ziyaret eden Evliya Çelebi ise köprünün üzerindeki çarşıda 200 kadar hallaç dükkanı olduğunu anlatıyor."

"Dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri"

1855 depreminde köprünün üzerindeki dükkanların hasar gördüğünü anlatan Günay, milli mücadele yıllarında Bursa’yı işgal eden Yunanlıların 1922'de geri çekilirken köprüyü de tahrip ettiğini ve üstündeki dükkanların tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi.

Irgandı köprüsünün 2004 yapılan restorasyon ile orijinal görüntüsünü geri kazandığını belirten Günay, "Bu köprünün en önemli özelliği, dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri ve en eskisi olması. Diğer köprüler Bulgaristan Lofça’da yer alan Osma köprüsü, diğer ikisi de Venedik’te yer alan Ponte Di Rialto ve Floransa Arno nehri üzerindeki Ponte Vecchio köprüleridir" dedi.

Kaynak: İHA