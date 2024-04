Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, yarın Fransa'nın Toulouse kentinde, 23 Nisan'da ise İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın başkenti Santa Cruz de Tenerife'de konser verecek.

ABD'li country müzisyeni Kacey Musgraves, 28 Nisan'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de sahne alacak.

Şarkıcı Janet Jackson ise dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da Bahama Adaları'na bağlı The Paradise Island'da hayranlarıyla buluşacak.

İspanyol müzisyen Enrique Iglesias, bu ay başladığı dünya turnesine 26 Nisan'da Meksika'nın Aguascalientes kentindeki konseriyle devam edecek.

Rock grubu Journey, Def Leppard ile çıktığı turne kapsamında 23 Nisan'da ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, 26 Nisan'da ise Virginia eyaletinde sahne alacak.

ABD'li müzisyen Billy Joel ise 26 Nisan'da New York'taki Madison Square Garden'da seyirciyle buluşacak.

Müzik hayatında 62. yılını kutlayan İngiliz rock grubu The Rolling Stones, 2024 turnesine 28 Nisan'daki Texas konseriyle başlayacak.

Klasik müzik etkinlikleri arasında ise Jaap van Zweden'in şefliğindeki orkestranın 24 Nisan'da Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda vereceği konser öne çıkıyor.

Fuarlar ve sergiler

Arjantin'de "Uluslararası Buenos Aires Kitap Fuarı", 25 Nisan'da kitap meraklılarına kapılarını açacak. Dünyanın en büyük 5 kitap fuarı arasında yer alan etkinliğe 1 milyondan fazla katılım bekleniyor.

Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilecek "PHOTOFAIRS" fuarında ise fotoğraf sanatının öne çıkan örnekleri, sanatseverlerle buluşacak. Şangay Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, 25 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar sürecek.

ABD'nin San Francisco kentinde 25-28 Nisan'da "Art Market" fuarı yapılacak. Modern ve çağdaş sanat örneklerinin sunulacağı 80'in üzerinde galeri, etkinlikte yer alacak.

İsveç'in başkenti Stokholm'de 25-28 Nisan'da gerçekleştirilecek "Supermarket Sanat Fuarı"nda ise deneysel sanat çalışmaları tanıtılacak.

Almanya'nın Köln kentinde 26-28 Nisan'da yapılacak "Discovery Sanat Fuarı" da çağdaş sanat meraklıları ve koleksiyoncuları buluşturacak.

Film Festivalleri

Londra'da "Sci-Fi London" festivali, 27 Nisan'da kapılarını bilim kurgu filmi meraklılarına açacak. Festival kapsamında düzenlenecek yarışmada ise beğenilen filmlere 6 ayrı dalda ödül verilecek.

Kanada'nın Toronto kentinde 25 Nisan'da "Hot Docs Uluslararası Belgeesel Festivali" yapılacak. Bu yılki etkinlikte farklı konularda 168 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'nin Georgia eyaletinde bu yıl 48. kez düzenlenecek "Atlanta Film Festivali", 25 Nisan'da kapılarını açacak. Uzun ve kısa metrajlı filmlerin gösterileceği festivalde sinemacılar, izleyenleriyle buluşacak.

İtalya'nın Udine kentinde ise 24 Nisan'da "Uzak Doğu Film Festivali" başlayacak, festivalde Uzak Doğu sinemasından 79 film gösterilecek.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 24-28 Nisan'da "Uluslararası San Francisco Film Festivali" gerçekleştirilecek. ABD'deki en uzun soluklu film festivali olarak bilinen etkinlik bu yıl 67. kez düzenlenecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Jennifer Hudson'ın başrolde oynadığı "Breathe" filminin yanı sıra Moritz Mohr'un yönettiği "Boy Kills", Richard L. Ramsey ve Joel Smallbone'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Unsung Hero", Caitlin Cronenberg imzalı "Humane", Uberto Pasolini'nin yönettiği "Nowhere Special" ve Joanna Arnow imzalı komedi filmi "The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed" filmleri 26 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.