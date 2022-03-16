Devlet Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için tüm illerde oyunların sahneleneceği özel bir organizasyona hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu yıl devlet tiyatroları ile özel tiyatroların sezonu erken açtığını söyledi.

[Fotoğraf: AA (Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt)]

Yurt genelinde kutlama

Kurt, devlet tiyatroları ve bazı özel tiyatroların da katılımıyla kapsayıcı ve etkili şekilde kutlama yapılacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak. Katılan özel tiyatrolar 26 ve 27 Mart'ta Türkiye genelinde iki temsil gerçekleştirecek. 27 Mart'ta tüm özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları aynı anda pek çok oyunu seyirciyle buluşturacak. İstanbul'daki bir tiyatro Hakkari'de, İzmir'deki bir tiyatro Muş'ta, Denizli'deki bir tiyatro Afyonkarahisar'da perde açacak. Bu olağanüstü güzel ve ilk defa yapılan bir şey. Hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrolarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyor olmaları muhteşem bir şey. 81 ilimizdeki tüm tiyatroseverler farklı illerde farklı oyunlar izleyecek."