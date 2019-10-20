18 Ekim'de The Specials filmiyle kapılarını açan festivalde film gösterimleri İstanbul'un tarihi sinemalarında yapılıyor.

Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy'deki salonlar bu kez dünya sinemasına ev sahipliği yapıyor.

Kült filmler izleyicilerle buluşuyor

25 ülkeden 83 filmin gösterildiği dev festivale ilgi büyük. Çoğu film için biletler şimdiden tükendi.

Festival kapsamında Yedinci Mühür ve 7 Samuray gibi geçmişe damga vuran kült filmler de yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Yılın en önemli belgeselleri gösterilecek

Festivalde belgeselseverler de unutulmadı.

Festivalin Bi’ Dünya Belgesel bölümünde bu yıl 6 film seyirciyle buluşacak. Ayrıca, mülteci hikayelerine odaklanan "Uzun Yürüyüş" adlı bölümde de üç ayrı film gösterilecek.

Asya sinemasının en önemli isimleri arasında yer alan Kim Ki Duk'un onur konuğu olduğu festival, 25 Ekim'de sona erecek.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Yunus Kaman