Dünya çocukları, 45. 'TRT Uluslararası Çocuk Şenliği' için İstanbul'da

"Dünya çocukları Türkiye için tek yürek..."

Bu sloganla ülkelerinden çıkıp, 45'inci TRT Uluslararası Çocuk Şenliğine katılmak için İstanbul’daydılar.

Deprem bölgesinden gelen akranlarıyla buluştular.

TRT Uluslararası Çocuk Şenliği, 23 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başakşehir Millet bahçesinde gerçekleştirilecek.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tüm çocukları Başakşehir Millet Bahçesi'ne davet etti.

"23 Nisan’da da güzel bir şenlik olacak, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde. Asıl güzellik de o gün millet bahçesindeki tüm çocukların gelip doyasıya eğlenmiş olmaları, bu bayramı doyasıya kutlamaları. 23 Nisan’da inşallah Başakşehir Millet Bahçemize tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Gelsinler burada doyasıya eğlensinler. Dünya çocuklarıyla buluşsunlar.”

400’ü aşkın çocuk Türkiye’de

Bu eğlenceli etkinliğe katılmak için Gürcistan’dan Litvanya’ya, Moğolistan’tan Venezuela’ya 400’ü aşkın çocuk Türkiye’de bir araya geldi.

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, 24 ayrı ülkeden gelen çocukların, ilk çocuk bayramını beraber yaşayacaklarını söyledi.

"Bu sene inşallah, 24 ayrı ülkeden çocuklarımız burada hem Türkiye’yi tanıyacaklar hem de dünyanın ilk çocuk bayramını inşallah Türkiye’deki çocuklarımızla beraber yaşayacaklar."

Etkinlikte halk dansları, TRT Çocuk karakterleri, TRT stantları olacak

Etkinlikte, çocukların TRT Çocuk ekranında ilgiyle izlediği birçok çizgi film karakterinin maskotları da yer alacak. TRT Halk Oyunları ekibi dans gösterileri sergileyecek.

Ayrıca TRT stantlarında çocuklar unutulmaz deneyimler yaşayacak.

Yerel hediyelerle geldiler

Misafir çocuklar, ülkelerini temsilen yöresel hediyeler getirdi. Filistinli Lujayn Abusalim Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na bir anahtar hediye etti.

“Bu anahtar, İsrail’in el koyduğu ülkemize dönüşümüzü simgeliyor. 74 yıldır biz kendi ülkemizden kovulduk. Bu anahtar da bizim dönüşümüzün sembolü olacak.”

Yasin Kartoğlu'na sunulan hediyeler arasında Kosova'nın yöresel kaftanı da vardı.

Çocuklar ve rehberleri toplu fotoğraf çektirdi. Ardından Şamlar Mesire alanına geçildi.

Misafir çocuklar, eğlenceli parkurların ardından hep beraber piknikleri yaptı.