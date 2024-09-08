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Kültür-Sanat
AA 08.09.2024 10:30

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'te bulunan Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak
[Fotograf: AA]

Merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer, aynı üniversitede görevli yardımcısı Dr. Dilek Çobanoğlu ile 7 arkeolog ve 15 işçi antik kentteki kazılarda görev alıyor.

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan antik kentte çeşitli alanlarda kazı çalışmaları devam ederken kilisede (bazilika) yer alan mozaiklerde restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kazı Başkanı Blömer, bazilikanın 4'üncü yüzyılda kurulduğunu söyledi.

Bölgenin İslami döneme kadar çok önemli bir mekana ev sahipliği yaptığını belirten Blömer, "Burası 4'üncü yüzyılın zengin bir kilisesi. Buranın özelliği zengin bir mozaik yapısına sahip olması. Ayrıca mozaiklerin üzerindeki motiflerin hepsi geometriktir. Hayvan veya insan motifleri görmüyoruz çünkü erken 4'üncü-5'inci yüzyıldaki kiliselerdeki mozaiklerde insan ve hayvan gibi motifleri kullanmaktan çekiniyorlardı. Apsis dediğimiz motifte hayvan motifleri görmekteyiz ama bunun sebebi 6'ncı yüzyılda sonradan eklenmiş olmasından kaynaklı. Artık 6'ncı yüzyılda hayvan motifleri de kullanılıyordu." diye konuştu.

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Blömer, bu yıl daha önceki çalışmalarda bulunan mozaiklerin tahrip olmasını önlemek için sağlamlaştırma ve restorasyon çalışması yaptıklarını, antik kentin turizme kazandırılabilecek önemli bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

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