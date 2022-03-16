Türk sanatlarının desteklenerek geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 21 yıldır düzenlenen yarışmanın ön değerlendirme sonuçları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla başlatılan yarışmanın bu yıl elemelerinde seçici kurul tarafından her bir kategori için 13 eser olmak üzere toplam 91 eser belirlendi.

Seçici kurul üyelerinin bireysel olarak gerçekleştirdiği ön değerlendirmede listeye alınan eserlerden başarı, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görülecekler ikinci bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.

Eserler 17-27 Mart'ta teslim edilecek

Fiziki ortamda yapılacak ikinci değerlendirme için www.guzelsanatlar.gov.tr internet adresinde yayımlanan ön değerlendirme listesinde isimleri yer alan katılımcılar eserlerini, 17-27 Mart'ta teslim edecek.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne elden teslim edilecek eserler için kargo ya da posta gibi teslimat yöntemleri kabul edilmeyecek. Bakanlığın açıkladığı tarih aralığında eserlerini teslim etmeyen katılımcılar yarışma dışı kalacak.