Kültür Sanat

Dededen toruna 150 yıllık lezzet

26 Şubat 2019 Salı 16:14 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 16:54

Osmanlı'dan bu yana sofraların vazgeçilmez lezzeti... Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işletme, aynı yöntemle 150 yıldır tahin helvası yapıyor.

Hem lezzetli hem besleyici... Tahin helvası, yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi. Balkanlar'dan Trakya'ya göç edenler, Edirne'nin Keşan ilçesine yerleşirken, özel yöntemle hazırladıkları tahin helvasını da yöreye taşıdı. Helva ustası Faruk Gölemen, helvanın tel tel olmasının şart olduğunu söyledi. "Ben dedemden, babamdan nasıl gördüysem aynı şekilde devam ettiriyorum." Şeker, tahin, çöven suyu ve vanilya sırasıyla birleştiriliyor. Kürek ve elle karıştırılarak kıvamına getiriliyor. Ortaya tel tel tahin helvası çıkıyor. Dededen toruna 150 yıllık lezzet, Keşan'da ilgi görmeye devam ediyor. Haber, kamera: Necdet Uybaş Etiketler: trakya tahin helvası Keşan faruk gölemen Edirne Balkanlar

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