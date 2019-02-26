Hem lezzetli hem besleyici...
Tahin helvası, yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi. Balkanlar'dan Trakya'ya göç edenler, Edirne'nin Keşan ilçesine yerleşirken, özel yöntemle hazırladıkları tahin helvasını da yöreye taşıdı.
Helva ustası Faruk Gölemen, helvanın tel tel olmasının şart olduğunu söyledi.
"Ben dedemden, babamdan nasıl gördüysem aynı şekilde devam ettiriyorum."
Şeker, tahin, çöven suyu ve vanilya sırasıyla birleştiriliyor. Kürek ve elle karıştırılarak kıvamına getiriliyor. Ortaya tel tel tahin helvası çıkıyor.
Dededen toruna 150 yıllık lezzet, Keşan'da ilgi görmeye devam ediyor.
Haber, kamera: Necdet Uybaş