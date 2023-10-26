Cumhuriyet'in 100. yılına özel dizi "Mahsusa" TRT tabii'de yayınlanacak

Canlarını hiçe sayarak Trablus’a giden kahramanların hikayesi TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de anlatılacak.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan “Mahsusa: Trablusgarb” dizisinin ilk gösterimi başkent Ankara’da gerçekleştirildi.

"Trablusgarb iradesi milli mücadeleyi başlatan iradedir"

İlk gösterime katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"tabii bir dijital iletişim platformu olarak Türkiye'de kendi tarihi ve kültürel kaynaklarından neşet eden bu tür anlatıların bu tür sanatsal içeriklerin bütün dünyaya yayılabilmesine imkan tanınacak ve bu yönüyle de gerçekten son derece önemli bir sürecin nişanesi. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok önemli şahsiyetin ortaya koydukları kahramanlıklardan bölüm karşımıza çıkarıyor. Trablusgarb Savaşı yıllarına baktığımızda oradaki iradenin daha sonra milli mücadeleyi başlatan, Cumhuriyet'i kuran irade olduğunu görebiliyoruz."

"Bu coğrafya her zaman adaletten yana olanların coğrafyasıdır"

Altun, Türkiye’nin her zaman adaletten yana olduğunu hatırlattı, İsrail’in Filistin şiddetine karşı Türkiye’nin tutumunu bir kez daha dile getirdi.

"Bugün Cumhurbaşkanımız dünyaya ilan etti ve karşı çıktığını bir kere daha haykırdı. Bu coğrafya her zaman adaletten yana olanların, haklıların coğrafyasıdır. Adalet karşıtları zalimler kendilerine yer bulamayacaklar."

"Tarihimiz zaferler tarihidir"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin 29 Ekim için özel hazırladığı Mahsusa projesinin önemini anlattı.

"29 Ekim’e özel hazırladığımız "Mahsusa" dizimizin galasını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten ve Türkiye’nin uluslararası dijital platformu tabii’de bu diziyi yayınlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye’nin tarihi, bu aziz milletin tarihi aslında birlik olmak üzerine yükselen bir mücadele ve zaferler tarihidir. Bu millet hangi şart altında olursa olsun imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun mücadelesini hiçbir zaman bırakmamıştır. İnancından asla taviz vermemiştir. Mahsusa dizimizde bir avuç serden geçtinin Trablusgarp’ta bu mücadelesini anlatan kıymetli bir projedir."

"TRT'ye duruş öğretmeye kalkanları kanalları izlemeye davet ediyorum"

Sobacı, 'TRT’nin, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini iptal ettiği' iddialarına sert cevap verdi.

"İsrail Filistin meselesinde yaşanan insani dram sebebiyle sadece bir tane konseri ileri tarihe ertelemekten ileri gelen konuyu mecrasından saptırarak TRT'ye duruş öğreten bir güruh peydah oldu. Onları TRT'nin kanallarını izlemeye davet ediyorum. TRT kanalları, radyoları, platformlarıyla çok önemli içerikler üretti. Gerek ulusal gerek uluslararası ölçekte Cumhuriyetimizin serüvenini ve geldiği noktayı anlatacak kıymetli içerikler. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelesindeki tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Dizi 29 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Dizide, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı subaylarının 1911’de Trablusgarb’da verdikleri destansı mücadele anlatılıyor.

3 sezon 26 bölüm olarak hazırlanan dizinin senaryosunu Ozan Bodur ve Enes Şengönül kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Şafak Bal oturuyor.

'Mahsusa: Trablusgarb' dizisi, ilk 2 bölümüyle 29 Ekim’de, devamında da her cuma günü yeni bölümleriyle tabii’de seyircinin beğenisine sunulacak.