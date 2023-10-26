Selden etkilenen Şanlıurfa Müzesi ocakta yeniden ziyarete açılacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonu'nda öğrencilerle söyleşi programına katıldı.

Burada öğrencilerin 15 Mart'taki sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin son durumunu sorması üzerine Şıldak, müzenin ocak ayında yeniden ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

"Türkiye ölçekli değil dünya ölçeğinde kalitesi olan müzelerimizi tekrar ziyarete açacağız"

Müzenin sel felaketi nedeniyle zarar gördüğünü aktaran Şıldak, "Arkeoloji ve mozaik müzelerimizin bodrum ve zemin katları selden etkilendi. Buralara su girdi ve tahribat oluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından onarımı yapılıyor. İnşallah aralık ayı sonunda bu tamirat işleri bitecek. Ocak ayından itibaren sadece Türkiye ölçekli değil dünya ölçeğinde kalitesi olan müzelerimizi tekrar ziyarete açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şıldak, 2018'den bu yana kapalı olan Urfa Kalesi'ni de yıl sonundan önce ziyarete açacaklarını dile getirdi.

Şıldak, Şanlıurfa'da aynı anda 11 noktada arkeolojik kazılar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.