Zeka oyunu sevenlere müjde: 'Ters Köşe Sorular' etkinliği yayında

Akıl ve zeka oyunları denilince ilk akla gelen bilgi yarışması TRT Bil Bakalım, “Ters Köşe Sorular” etkinliğini yayına aldı.

Yepyeni bilgilerin öğrenildiği sınırlı süreli etkinlikte yok yok... Dünyadaki en hızlı hayvandan tarihte akıllara kazınmış olaylara, coğrafi bilgileri sınayan zorlu sorulara, film severleri şaşkına çevirecek ilginç bilgilere ve doğru bildiğimiz yanlışlara kadar birbirinden harika soruları içinde barındırıyor.

Bil Bakalım uygulamasını indirmek için tıklayın.

Ters köşe yapan sorularla ​​eğlenceyi yakala

Etkinlikte bulunan 50 soruyu tamamlayan herkesin sadece bu etkinliğe özel kazanabileceği bir rozet bulunuyor.

Özel bilgi kartlarının da yer aldığı eğitici bilgileri kullanıcıyla buluşturan “Ters Köşe Sorular” etkinliği zeka oyunu severleri bekliyor.

Çıktığı ilk günden bu yana 7’den 77’ye herkesin en sevdiği bilgi yarışması olmaya devam eden birbirinden eğitici etkinlikler de TRT Bil Bakalım’da.

Zeka oyunları: Zihinsel becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli yolu

Ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışmaları içerisinde en sevilen mobil oyun “TRT Bil Bakalım” birbirinden öğretici soruları içinde barındıran zengin soru havuzu ile eğlenirken öğrenmenin deneyimini bir araya getiriyor.

Genel kültür, tarih, coğrafya, spor, bilim, sanat, sinema veya karışık... Her ilgi alanına özel binlerce soruyu içinde barındıran TRT Bil Bakalım, sanal marketlerden kolaylıkla akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebiliyor.

Güncel ve kaliteli içeriklerden oluşan soru havuzu

Yeryüzü şekillerinden tarihte iz bırakmış tüm olaylara kadar binlerce içerikten oluşan ana ve alt kategoriler, tek bir uygulamada oyun severlerin beğenisine sunuluyor.

Genel kültür bilgisini geliştirmek ve yeni bilgileri eğlenerek öğrenmek isteyenlerin adresi olmaya devam eden uygulama, her hafta yenilenen sınırlı süreli taze etkinlikler ise kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Kullanıcılar tek başına, arkadaşlarıyla veya rastgele rakiplerle mücadele ederken liderlik tablosunda bilgisini gösterebiliyor ve sıralamada yükselebiliyor. Bildikçe kazanılan çerçeveler ve rozetler oyun oynama deneyimini daha zevkli hale getiriyor.