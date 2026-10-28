Cumhuriyet Bayramı coşkusu TRT'nin dijital platformlarında yaşatılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu simgeleyen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. TRT, bu anlamlı günü dijital platformlarına taşıyarak her yaştan kullanıcıya hitap eden sesli, görsel ve interaktif içerikler sunuyor. Müzikten eğitici oyunlara, tarihî belgesellerden kültürel mirası ele alan programlara uzanan özel seçkilerle bayramın anlam ve öneminin dijital ortamda da yaşatılması amaçlanıyor.

TRT Dinle'de 29 Ekim'e özel müzik seçkileri

TRT Dinle'de Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yansıtan özel çalma listeleri ve sesli içerikler dinleyicilerle buluşturuluyor. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | Marşlar, Şarkılar, Türküler, Eserler" başlıklı listede bayramın ruhunu yansıtan eserler bir araya getiriliyor.

"29 Ekim Özel: TRT Çoksesli Çocuk Korosu" listesiyle çocukların sesinden Cumhuriyet şarkıları ve marşları dinlenebiliyor. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı" gibi içerikler millî duyguları ve ortak tarih bilincini kolay ulaşılabilir hale getirerek farklı kuşaklara aktarmada önemli bir rol oynuyor.

TRT Bil Bakalım'da Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlik

TRT Bil Bakalım'da Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümüne özel hazırlanan etkinlikle kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgilerini sınama fırsatı bulacak. Etkinlik kapsamında 29 Ekim 1923'te yaşanan tarihî gelişmeler, Millî Mücadele'nin önemli dönüm noktaları ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreç hakkında sorular yöneltilecek.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama, bilgi ve eğlenceyi bir araya getiren interaktif deneyimle kullanıcıların tarihî bilgilerini pekiştirmelerini hedefliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın tarihsel öneminin daha yakından tanınmasına katkı sunacak etkinlik, dijital ortamda öğrenmeyi desteklerken millî tarih bilincinin güçlendirilmesine de imkân sağlayacak.

tabii'de Cumhuriyet tarihine ışık tutan yapımlar

tabii’de Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Türkiye’nin mimari mirasına odaklanan yapımlar izleyicilerin beğenisine sunuluyor. TRT Belgesel yapımı "Ulus'ta Cumhuriyet", Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Ankara'yı ve ilk TBMM binasına ev sahipliği yapan tarihî Ulus semtini ele alarak Cumhuriyet'in ilk adımlarını yeniden hatırlatıyor.

TRT 2 yapımı "Cumhuriyet'in Mimari Eserleri" ise 1923’ten günümüze Türkiye'nin mimari tarihinde iz bırakan sembol yapılarını uzman konukların anlatımıyla inceliyor. Eserlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümü de gözler önüne seren bu yapımlar, Cumhuriyet’in tarihsel ve kültürel mirasının daha yakından tanınmasına katkı sağlıyor.