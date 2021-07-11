Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamındaki etkinlikle uzun bir aranın ardından ilk kez seyirci ile buluştu.

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eseri yeni konser salonunda yankılandı.

Biletler hemen tükendi

CSO’nun yeni binasındaki konserin biletleri iki gün içinde tükendi.

Konserin solistti ve lideri, Lahey Kraliyet Konservatuarı öğretim üyesi Önder Baloğlu'ydu.

Yeni sanat sezonu Eylül'de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yıl boyunca hem yeni binasında hem de Türkiye'nin farklı illerinde etkinliklerini sürdürecek.

Yeni sezon 10 Eylül'de açacak.