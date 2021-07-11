Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasında ilk defa seyirci ile buluştu. Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamındaki etkinlikle uzun bir aranın ardından ilk kez seyirci ile buluştu.
İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eseri yeni konser salonunda yankılandı.
Biletler hemen tükendi
CSO’nun yeni binasındaki konserin biletleri iki gün içinde tükendi.
Konserin solistti ve lideri, Lahey Kraliyet Konservatuarı öğretim üyesi Önder Baloğlu'ydu.
Yeni sanat sezonu Eylül'de açılacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yıl boyunca hem yeni binasında hem de Türkiye'nin farklı illerinde etkinliklerini sürdürecek.
Yeni sezon 10 Eylül'de açacak.
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