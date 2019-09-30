Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği özel bir konserle açacak. CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri olacak.

Pekinel ikilisi, açılış konserinde, Fransız besteci Francis Poulenc'in iki piyano ve orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirecek.

Çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün'ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen "Türk Kapriçyosu" da konserin açılış eseri olarak programda yer alacak.

Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla beraber, Gürcistan asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin’in bestelediği "Poloveç Dansları" ise konserin final eseri olacak.

Kaynak: AA