Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, vefatının 50. yılına ithafen çağdaş Türk Müziği'ne yön veren Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisi ile başladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde tüm koltuklar doldu. Sanatseverler, Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri'nde orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

Elnara Kerimova yönetiminde çalışan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun seslendirdiği Ahmed Adnan Saygun'un Eski Üslupta Kantat'ı ve Nevit Kodallı'nın Cumhuriyet Kantat'ı ile devam eden konser, marşlarla sona erdi.

[Fotoğraf: AA]