Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
CSO Ada Ankara'da 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel konserler
[Temsili Fotoğraf: AA]
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara Yerleşkesinde iki farklı konser verildi.
Etkinlik kapsamında CSO Ada Ana Salon'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cem'i Can Deliorman şefliğinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri" düzenlendi.
Konserde, Özkan Manav'ın "Çoğul" adlı eseri prömiyer yaparken, Emre Aracı'nın "Kayıp Seslerin İzinde" adlı eseri ilk kez seslendirildi. Konserde ayrıca, Turgut Pöğün'ün "Gelibolu'nun Hayaletleri" eseri de seyircinin beğenisine sunuldu.
"Ulu Kale, Çanakkale" konseri
CSO Ada Tarihi Salon'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunca "Ulu Kale, Çanakkale" adlı özel anma konseri verildi.
Şef Necmi Kıran yönetimindeki konsere, izleyici yoğun ilgi gösterdi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
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