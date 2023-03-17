Etkinlik kapsamında CSO Ada Ana Salon'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cem'i Can Deliorman şefliğinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri" düzenlendi.

Konserde, Özkan Manav'ın "Çoğul" adlı eseri prömiyer yaparken, Emre Aracı'nın "Kayıp Seslerin İzinde" adlı eseri ilk kez seslendirildi. Konserde ayrıca, Turgut Pöğün'ün "Gelibolu'nun Hayaletleri" eseri de seyircinin beğenisine sunuldu.

"Ulu Kale, Çanakkale" konseri

CSO Ada Tarihi Salon'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunca "Ulu Kale, Çanakkale" adlı özel anma konseri verildi.

Şef Necmi Kıran yönetimindeki konsere, izleyici yoğun ilgi gösterdi.