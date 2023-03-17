Geleneksel kuklalar, beğeniye sunuldu. Kukla sanatçıları, sahne performansları sergiledi.

2'nci Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Ankara'da devam ediyor.

Festivalin dördüncü gününde başkent'te gala heyecanı yaşandı.

Galaya bazı AK Parti milletvekilleri, Ankara Ticaret Odası Başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TRT'nin de destek verdiği festival pazar gününe kadar sürecek

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Başkentimizin sanata öncülüğü noktasında Hadi Poyrazoğlu'nu gerçekten çok önemsiyorum ve bu noktada bizim geleneksel sanatlarımızı yaşatma adına çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini düşünüyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in bu tarz organizasyonlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ticaret yapan insanların da morale ihtiyacı var. Sanatla güzelleşiyor ticaret de. Bu tarz etkinliklerin olmadığı yerde ticaretin de yavan kaldığına yürekten inananlardanım" diye konuştu.

TRT'nin de destek verdiği festival, pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Proje Koordinatörü Sanem Arıkan da, "TRT festival boyunca bizimleydi. Festivalimizi herkesin duymasını sağladı. TRT Genel Müdürümüze ve TRT çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.