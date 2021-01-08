Merkeze bağlı Üçköy köyünde 1983 yılında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen Üçköy Camisi'nin restorasyonu için İl Özel İdaresince 2017 yılında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında uzmanlarca yapılan incelemede kesin inşa tarihi tespit edilemedi. Caminin 1897 yılında meydana gelen depremde zarar gördüğü ve ardından Ali Paşa himayesinde onarıldığı belirlendi.

Mimar Nurcan Karslıoğlu Kerman'ın yönetiminde 1 milyon 796 bin lira bütçeyle özgün özellikleri korunarak 6 ayda restore edilen tarihi cami, köylülerin hizmetine sunuldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, cuma namazını AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve protokol üyeleriyle tarihi Üçköy Camisi'nde kıldı.

Mimar Kerman da caminin bir asırdan fazla süre geçmesine karşın döneminin özelliklerini iyi koruduğunu söyledi. Titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Kerman, caminin aslına birebir uygun onarılıp kültürel mirasa kazandırıldığını kaydetti.