Osmaniye'deki Kırmacılı köyünde yaşayan Mustafa Işık, 72 yıl önce ahşap oymacılık sanatıyla tanıştı.

Ahşap merakının, kaşık oymacılığı yapan dayısından geldiğini, onu gördükten sonra çocukluğundan beri bu işle uğraştığını söyleyen Işık, amatör olarak başladığı işte kendini geliştirip irili ufaklı yüzlerce eser üretti.

Çocukluktan bu yana ahşap işçiliği içinde olan ve eşini kaybettikten sonra kendini tamamen oymacılığa veren Işık, eserlerini severek üretiyor:

"Ya ne edeceksin sen, bundan sonra sana paranın ne gereği var, işin ne gereği var diyorlar, sen ye iç rahatına bak diyorlar. Ben de rahat duramıyorum, bu içimden geliyor diyorum."

Yaptığı eserleri hediye ediyor

Işık yaptığı oyma eserlerle insanların gönlünü de kazanıyor.

Kimseden para beklemediğini söyleyen Işık, "Vatandaşlara hediye ederim. Allah razı olsun derler, o bana yetiyor derim ben de. Bu beni hatırlatacak diye dağıtırım böyle." diyor.

85 yaşındaki ahşap ustası, sağlığı el verdiği sürece oymacılığa devam etmek istiyor.