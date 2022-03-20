Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan Ahşap ustası Yusuf Kan, atıl ağaçları değerlendiriyor.

Ağaçlar, hünerli ellerde masa, sandık, saksı gibi süs eşyalarına dönüşüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği süs eşyalarını üreten Kan, eşyaların yapımındaki tüm aşamalarda koca bir ekip gibi çalışıyor:

"Mesela bir sehpa yapacaksam ona uygun ölçülerde atıl ağaçları alıyorum, sonra temizlemesini yapıyorum. Çizimini ve kesimini yaptıktan sonra ürünü birleştirerek toplamaya başlıyorum."

Gelirleri tarihi yapıların restorasyonunda kullanılıyor

Ahşap ürünler, Lefke Han Sanat Atölyeleri Çarşısı'nda satışa sunuluyor. Gelirleri ise 15 tarihi yapının restorasyonunda kullanılıyor.

Eserler için sınırsız malzeme kullanıldığını ve restorasyon için fon yaratıldığını söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Onlardan yaptığımız hediyelik eşyaları mağazamızda satarak elde ettiğimiz yaklaşık 1 milyon lira gibi bir rakamı tarihi konakların restorasyonunda kullanıyoruz. Bir taraftan malzemeleri en uç noktasına kadar kullanırken öbür taraftan da yapmış olduğumuz restorasyonlara da ayrı bir fon yaratıyoruz." dedi.