Yıllarca öğrencilerine sanat tarihi öğretti. Emekli olunca da sanattan kopamadı,

birikimini ahşaba yansıttı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Çerçi geleneksel yöntemle ahşap oymacılığı yapıyor.

Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde yapılan ahşap oyma tekniklerini gördükçe merakının arttığını söyleyen Çerçi, “ O zamanın araç gereçleri az olmasına rağmen dünya genelinde Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan eserler beni çok etkiledi” diyor.

Sedir, kayın, gürgen, ceviz, kestane gibi uzun ömürlü ağaçları sabırla işlerken Çerçi için zaman duruyor.

Yaptığı eserler, yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergide yer alan Çerçi, büyük emek verdiği eserlerini titizlikle oluşturuyor:

"Ağacın durumuna göre, sertlik durumuna göre süreler de değişebilir. Örneğin gürgen sert bir ağaç. Ceviz sert bir ağaç. Oradaki harcadığım zaman bir ıhlamur ağacındaki çalışmadan uzun sürer. Ne kadar zaman giderse gitsin benim çıkaracağım, benim hedeflediğim onun mükemmel bir sanat eserine dönüşmesidir."

Mustafa Çerçi, resim, heykel, mermer, rölyef ve ahşap eserleriyle 57 kişisel, 85 karma sergiye katıldı.

Bazı eserleri de meydanları süsledi. Çerçi bugünlerde ise Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da açacağı sergiye hazırlanıyor.