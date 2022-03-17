Birçok medeniyetin yaşadığı Anadolu toprakları asırlardır en batıdan en güneye dünya tarihini değiştirdi. Bu bereketli coğrafyada yaşayan topluluklar arkalarından güçlü bir miras bıraktı.

O miraslardan biri bugün Kocaeli'nde görüntülendi. Anadolu’da ilk defa imparatorun koruyucusu unvanını taşıyan bir lahit keşfedildi. İskeleti ve eşyalarıyla sağlam kalan lahdin dünyada bir benzeri bulunmuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen kurtarma çalışmaları 5 yıldır aralıksız sürüyor.

Bölgede 2017 ve 2019’da toplam 5 lahit bulundu. Bu çalışmayla dünyada ilk denebilecek bir buluş ortaya çıktı.

Kocaeli'de kemikler ve eşyalarla sağlam halde bulunan lahit gömüldükten sonra ilk kez açıldı. İmparatorun yakın korumasına ait olduğu tespit edilen lahit ilk kez @trthaber'de. pic.twitter.com/zz7xcog64M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

Gömüldükten sonra ilk kez açıldı

Gömüldüğünden bu güne ilk kez açılan lahit, 1. Konstantin’in yaveri ve en yakın koruması unvanını taşıyan Tzyompo'ya ait.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan mezarlarla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük ve ekibi, ortaya çıkarılan tarihi eserler üzerine önemli çalışmalar yürütüyor.

İmparator koruyucusu unvanını taşıyan 8 kişiden biri

Serkan Gedük, keşfin belgelenen imparator koruyucusuna ait lahit olarak envantere geçtiğini söyledi:

"Alanda toplam 32 adet kiremit mezar, 4’ü yazıtlı 5 adet de lahit mezar ortaya çıkarıldı. Lahit mezarlardan bir tanesi Latince. Roma ve Nicomedia tarihi açısından son derece önemli bu lahitteki bilimsel araştırmalar neticesinde Konstantin dönemine ait imparatorun koruyucusu unvanı taşıyan Romanya kökenli bir kişinin lahdi. Askeri unvanı taşıyan bir kişi."

Kemikleri ve eşyaları sağlam bir şehilde bulundu

Lahdin M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirildiğini söyleyen Gedük, "Mezar, kemikler ve eşyalarla sağlam bir şekilde bulundu. Bu dünyada bir ilk. Kültür ve turizm açısından son derce kıymetli ve ender buluntulardan. Alanın Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ön projesi hazırlandı ve onaylandı. İlerleyen dönemlerde alan turizme, ülkemize kazandırılacak" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Lahitteki yazıtlar incelendi

Gedük, lahdin üzerindeki yazıtlarda, imparatorun yaveri Tzyompo’nun eşiyle beraber gömüldüğünün anlaşıldığı ve koruyucunun 50 yıl yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

Lahdin üzerinde şu not yazıyor:

"Oğlum ve eşimin dışında kimse gömülmesin."

Şehir surlarına 900 metre gibi yakın bir mesafede bulunan alanda, çalışmalar devam edecek.