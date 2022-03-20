Nazar boncukları, çeşitli süs eşyaları… Her biri Hamit Paşaoğlu'nun nefesiyle hayat buluyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Paşaoğlu yaklaşık 40 yıldır cam sanatıyla uğraşıyor. Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil veriyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bir cam sanatı üfleme, bir de tespih"

Paşaoğlu, işine duyduğu aşkı ise şöyle ifade ediyor:

"Cam benim için bir aşk bilmiyorum yani mesleki aşk. Hayatımda 2 tane değer verdiğim şey var bir cam sanatı üfleme bir de tespih."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bir daha dünyaya gelirsem yine aynı mesleği yapacağıma inanıyorum"

Türkiye'nin önde gelen cam ustalarından olan Paşaoğlu, müşterilerinin isteği üzerine farklı figürler de ortaya çıkarıyor.

"En çok tercih edilen figürlerin arasında fil, kuğu var tabi kişiden kişiye değişiyor. Bazıları parfüm şişesini istiyor. Sevgilisinin gözünün şeklini istiyor bire bir. Ateşle camın dansı yeni yeni figürler çıkartır. Yeni aşklar yeni sevgiler çıkartır. Bilmiyorum bu benim hayatımda en değer verdiğim meslek. Belki bir daha dünyaya gelirsem yine aynı mesleği yapacağıma inanıyorum.”

Ateş ve camı buluşturan Paşaoğlu'nun ünü Türkiye'yi de aştı. Yaptığı kolyeyi Brunei Sultanı'na sipariş üzerine gönderdi.

