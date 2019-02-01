İzlenme rekorları kıran ''Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'' filminin TRT'de özel gösterimi yapıldı.

Çocuklar, TRT Çocuk ekranında gördükleri çizgi kahramanlar ile bir araya geldi. Kahramanlarla birlikte "Rafadan Tayfa" şarkısına da eşlik eden çocuklar doyasıya eğlendi.

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filminde oynayan kahramanların her birinin ayrı ayrı hayranları vardı.

2018'in en çok izlenen animasyonu: Rafadan Tayfa

"Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", 1,5 milyon seyirciyle geçen yılın en çok izlenen animasyon filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT desteğiyle beyaz perdede yer alan film, aynı zamanda tüm zamanların en çok izlenen yerli animasyonu olarak kayıtlara geçti.

Animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,4 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12,1'e ulaştı.

Filmin konusu

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır.

Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir. Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde İstanbul’un en eski dehlizlerinden birinin mahallelerinin altından geçtiğini öğrenirler. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği eser yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

Kaynak: TRT Haber