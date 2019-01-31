TRT yapımı diziler, sınırları aşarak yurt dışında da yankı uyandırıyor. Özellikle tarihi dizilere duyulan ilgi, bu ülkeyle ortak yapımları da gündeme getirdi.

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kutlu Zafer... TRT yapımı diziler Azerbaycan'da beğeni topluyor.

En beğenilen yapımlar TRT 1’in tarihi dizileri

TRT 1’in tarihi dizilerinin 70’e yakın ülkede büyük beğeni toplaması, Azerbaycan Sinema Stüdyolarını da harekete geçirdi.

Ortak yapımlar üretilmesi için kollar sıvandı.

Azerbaycan Sinema Stüdyoları Genel Müdürü Müşfik Hatomov, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"TRT'nin çektiği diziler bütün dünyada yayınlanıyor. Biz de onu izliyoruz. Biz de isteriz ki, Azerbaycan film olarak TRT ile müşterek filmlerin çekiminde iştirak edelim. İnşallah Türkiye sineması ile ortak bir projemiz olacak."

Azerbaycan’da TRT yayınları Kablo TV, internet, uydu platformlarında yer alıyor.

TRT 1, Azerbaycan'da 1992 yılından itibaren Karasal ve Sayısal Platform'da yayın yapan tek yabancı televizyon kanalı olma ayrıcalığına da sahip.

Kaynak: TRT Haber