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Kültür-Sanat
AA 19.06.2026 09:57

Çocuklar enerji verimliliğini tiyatro ile öğreniyor

Enerjisa'nın "Enerjimi Koruyorum" projesinin 16. yılı kapsamında güncellenen tiyatro oyununun ilk gösterimi, Duru Tiyatro Watergarden'da gerçekleştirildi.

Çocuklar enerji verimliliğini tiyatro ile öğreniyor

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar Türkiye genelinde 750 okulda yaklaşık 400 bin çocuğa ulaşıldı.

Pedagoglarla yapılan çalışmalar sonucu güncellenen "Enerjimi Koruyorum" adlı tiyatro oyununda, çocuklara enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Oyunda ayrıca çocukların dijital dünyada dengeli zaman geçirmesinin önemi vurgulanıyor.

İlk gösterime, çevre okullardan öğrenciler, eğitimciler, basın mensupları ile Enerjisa Enerji çalışanları, aileleriyle katıldı. Oyunda, işaret diline de yer verildi.

Çocuklar enerji verimliliğini tiyatro ile öğreniyor

"Çocuklara geleceğin enerji dünyasının bir parçası olabileceklerini ifade ediyoruz"

Enerjisa Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Göktürk Demirel, programda yaptığı konuşmada, projeyle çocukların enerji konusunda bilinçlenmesine katkı sunulduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 400 bin çocuğa ulaşan bu yolculukta, değişen dünyanın ihtiyaçlarını, ailelerin ve çocukların gündemlerini yakından takip ettik. Çünkü bugün enerji verimliliğini anlatmak kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını ve çocuklarımızın teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmasını konuşmak da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Demirel, "Yenilediğimiz oyunumuzla çocuklara nasıl enerji tasarrufu edeceklerini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin enerji dünyasının bir parçası olabileceklerini de ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de düzenleyeceğimiz turnemizle farklı şehirlerde daha fazla çocuğa yeni oyunumuzla ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü Enerjisa Enerji olarak biz daha iyi bir gelecek için atılacak her adımın, çocuklarımızın farkındalığıyla başlayacağına inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, Enerjisa Enerji, çocuklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakma ve enerji tasarrufu bilinci kazandırma misyonunu sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürüyor. Son yapılan Sosyal Getiri Yatırım (SROI) analizine göre, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 3,17 liralık sosyal değer yarattı.

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Enerji Enerji Tasarrufu Yenilenebilir Enerji
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