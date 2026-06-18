8 film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film beyaz perdeye yansıyacak. İşte vizyona girecek filmler:

Özgür Akbaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir'in oynadığı yerli yapım "Cinhar", geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın bedelini ödemek zorunda kalan bir köyün gerilim ve korku dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Koloni"

Yeon Sang-ho'nun yönettiği, Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan ve Ji Chang-wook'un başrollerini paylaştığı Güney Kore yapımı "Koloni"de, bilinmeyen bir salgın nedeniyle karantinaya alınan binada, enfekte olanlara karşı verilen hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor.

"Oyuncak Hikayesi 5"

Andrew Stanton'ın yönettiği ve orijinal seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen ve Joan Cusack'ın yer aldığı "Oyuncak Hikayesi 5", sevilen oyuncakların animasyon, komedi ve macera dolu yepyeni serüvenlerini izleyicilerle buluşturacak.

"Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2"

Francis Lawrence'ın yönetmenliğini üstlendiği, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün başrollerini paylaştığı "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2", efsaneleşen bilim kurgu ve aksiyon serisinin finalini yıllar sonra yeniden beyaz perdede izleyicinin beğenisine sunacak.

"Normal"

Ben Wheatley'nin yönettiği, Bob Odenkirk, Lena Headey ve Henry Winkler'ı bir araya getiren aksiyon ve suç filmi "Normal"de, sakin bir kasabaya atanan şerifin, sıradan bir banka soygununun ardından ortaya çıkardığı karanlık sırlar konu ediliyor.

"Robin Hood'un Ölümü"

Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Hugh Jackman, Jodie Comer ve Bill Skarsgard'ın başrollerini üstlendiği "Robin Hood'un Ölümü", şiddet dolu geçmişiyle yüzleşen efsanevi karakterin yaşadığı dramatik kurtuluş arayışını anlatıyor.

"Romantik Kahraman"

Gabriel Beristain'in yönettiği, Ron Perlman, Megan Montaner ve Hovik Keuchkerian'ın rol aldığı "Romantik Kahraman", eski bir askerin karanlık intikam yolculuğunu ve geçmişiyle kanlı hesaplaşmasını aksiyon ögeleriyle harmanlayarak beyaz perdeye yansıtacak.

"Dakhul"

Abbas Karatekin'in yönetmenliğini üstlendiği, Merve Peker Akay, Jale Ak ve Zuhal Deliağaoğlu'nun oynadığı "Dakhul", maruz kaldığı kıskançlık büyüsünden kurtulmak için çaresizce bir büyücüye başvuran kadının yaşadığı olayları işliyor.