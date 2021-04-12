Salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Romanya merkezli uluslararası müzik yarışmasına katıldılar.

7 Avrupa ülkesinden 120 piyanist arasında kendi yaş gruplarında birinci oldular.

10 yaşındaki İrfan Karakılıç ile 11 yaşındaki Nisan Öksüz, piyanoda elde ettikleri bu başarıyla bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

"Piyanoyu çok seviyorum"

Piyano çalmayı çok sevdiğini söyleyen İrfan Karakılıç, "Debussy'den arabesk no 1'i çalışarak bir de Cörni den bir tane etüdü çalarak hazırlandım. Piyanoyu çok seviyorum. 6 buçuk yaşından beri çalışıyorum" dedi.

Romanya'dan gelen birincilik ödülü Karakılıç'ın anne ve babasını da sevince boğdu.

"100 tam puan alarak birinci oldu"

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Sedef Karakılıç ise, "İrfan kendi kategorisinde A2 serisiydi. 100 tam puan alarak birinci oldu. Mükemmel birincilik ödülü diyorlar. Sabırla, özverili bir şekilde okulu da devam ederken piyanoyu hiç bırakmadı, hep çalıştı. Sonucunda da bu başarılar kendiliğinden geldi" diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Müzik Akademisi'nde burslu öğrenim gören İrfan Karakılıç, Yunanistan ve İtalya'daki yarışmalardan da birincilikle dönmüştü.

İrfan Karakılıç sadece ünlü bestecilerin eserlerini çalmıyor. Kendi yaptığı besteleri de çalıyor. İstanbul'da düzenlenen bir yarışmaya kendi bestesini gönderdi ve şimdi o yarışmadan gelecek sonucu bekliyor.

Küçük piyanist, besteci olmayı hedefliyor.

"Ben beste yapmayı çok seviyorum. Sıkıldığımda çok işime yarıyor. Sıkıldığımda beste yaparım ben."

Gelecek vadeden küçük piyanist, okulunda da örnek bir öğrenci.