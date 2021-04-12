Sait Baykanoğlu, Adana'da yaşıyor. 41 yıldır sofraların vazgeçilmezi ekmekler onun tezgahından çıkıyor.

"41 yıllık fırıncıyım 1981'de fırıncılık sektörüne girdim. Pideciliğin her dalını biliyorum. Hamur yoğurmadan tutun, tırnak vurmadan, hamur açmadan hepsini biliyorum"

Ancak o bir sinema tutkunu. Hem de çocukluğundan bu yana. Bu sevdası için fırının alt katını küçük bir sinema atölyesine çevirdi.

Kendi imkanlarıyla onlarca bölümlük diziler hazırladı. Bu projelerde mahalle esnafı ve fırın çalışanları rol aldı.

Çocukluk hayaline kavuştu

Dizilerin ardından sıra en büyük hayalini gerçekleştirmeye geldi.

Baykanoğlu, senaryosunu yazdığı film için tüm harcamaları kendi imkanlarıyla yaptı.

"Bu 76 dakikalık film için önce kamera aldık. Sonra dron aldık, ışık. 40 bin lira benim bütçe olarak ayırmıştım, 40 bin liraya mal oldu. Bir sevda için 40 bin lira feda olsun. Sinemacılığı devam edeceğimi de inanabilirsiniz"

Ekmek ustası Baykanoğlu, hayallerinin peşinden koşmaya ve yeni filmler üretmeye devam etmeyi düşünüyor.