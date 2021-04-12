Senaryo projelerine destek sürüyor. TRT'nin düzenlediği "12 Punto Senaryo Günleri", Türk sinema sektörünü uluslararası arenada zirveye taşıma amacı taşıyor.

Üçüncüsü düzenlenen festivalin finalistleri belli oldu.

Projeleri, alanında uzman bir ekip değerlendirdi.

Bu yıl festivale yüzlerce proje başvurdu. Yalnızca 12 proje finale kaldı.

Yönetmenler arasında genç yeteneklerin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen isimleri de vardı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri uzun metrajlı finalist projeler:

1.11 Yıldız, Güneş ve Ay

2.Battal

3.Can Kuşu

4.Gülizar

5.Gün Yüzü

6.Harabe

7.Kurban

8.Obruk

9.Ölüleri Yakma Cemiyeti

10.Rahmet

11.Sus Payı

12.Tereddüt Çizgisi

Finalistler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından tanınan, bağımsız bir jürinin önüne çıkacak.

Çekimi tamamlanan filmler TRT 2'den izlenebilecek

4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye de TRT Ön Alım Ödülü verilecek.

12 Punto Senaryo Günleri'ne kısa film projeleri de bu yıl ikinci kez kabul edildi. 12 kısa filme “TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü” verilecek.

Çekimi tamamlanan filmler TRT 2'de yayınlanacak.

Detaylar trt12punto.com'da

“Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü” bu yıl da Türk sinemasının usta bir ismine gidecek.

“Bağlılık Fikret” isimli yeni film projesi ile ödüle Semih Kaplanoğlu layık görüldü.

12 Punto TRT Senaryo Günleri ile ilgili tüm detaylara trt12punto.com’dan ulaşılabilir.