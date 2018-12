Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kazakistan Cumhuriyetinin İstiklal Kutlaması ve Cengiz Aytmatov'u Anma Faaliyeti" adlı programda Cengiz Aytmatov belgeseli, tiyatro, folklor gösterileri sunuldu.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasına kalemiyle ışık saçtığını belirtti.

Cengiz Aytmatov'un babasının 1937-1938 yıllarındaki katliamlarda katledildiğini hatırlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"O günler geride kaldı. Hepsi birer acı hatıra olarak tarihe yazıldı. Bunlar artık inşallah bir daha tekrarlanmamak üzere tarihe gömülmüştür. Ne zulüm ne de katliamlar tarihteki seyri, milletlerin mücadelesini, milletlerin istiklal ateşini söndüremiyor, tarihin seyrini de katliamcılar lehine çevirmiyor. Cengiz Aytmatov 9 yaşında gördüğü babasını bir daha görmeden vefat etti ama onun kılavuzluk ettiği millet, yol gösterdiği millet, ışık tuttuğu millet yine istiklaline kavuştu ve zulüm payidar olmadı."

"Her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır"

Katliamların, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve mazlum milletlerin özgürlüğüne kavuşmasını önleyemediğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak dünyanın güzelliklerle dolu olmasını arzu eden milletlerin başında geliyoruz. Cengiz Aytmatov kıyamete kadar güzelliklerin, iyiliklerin milletin hafızasında yaşayabileceği izler bırakan bir aydın olarak bizim değerimizdir, kıyamete kadar hafızamızda yaşayacaktır. Kazakistan'ın güneşli bayrağı, Kırgızistan'ın güneşli bayrağı, Azerbaycan'ın ay yıldızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ay yıldızı, Özbekistan'ın ay yıldızı, Türkmenistan'ın ay yıldızı ve Türkiye'nin ay yıldızı, al bayrağı ilelebet kıyamete kadar hep beraberce yaşayacak, yaşatılacak ve inşallah beraberce yükselecek, yücelecektir. Bugün dünyada katliamlarla, zulümle payidar olacağını zannedenler de aslında tarihe baksalar bundan vazgeçeceklerdir. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, katliam yapanlar, soykırım yapanlar şunu bilmeliler ki her gecenin sabahı olduğu gibi her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır. Biz de o sabahın bir an evvel gelmesini diliyoruz."

Kırgızistan'ın Talas Valisi Marat Murataliev ise Cengiz Aytmatov'un sadece ülkesinin değil tüm dünyanın edebi mirası olduğunu vurguladı.

"İnşallah gelecek hep beraber birlik içinde bizim olacaktır"

"Cengiz Aytmatov'u sahiplenmiş olmanızdan dolayı ve Cengiz Aytmatov'a en az Kırgız Türkleri kadar değer vermenizden dolayı Kırgız Cumhuriyeti adına şükranlarımı arz ediyorum" ifadesini kullanan Murataliev, "Umarım Cengiz Aytmatov'un eserleri ve eserleriyle anlatmak istedikleri gün geçtikçe daha iyi anlaşılır ve dünya edebiyatına mal olmaya devam eder. Umarım Türk dünyası bir bayrak altında toplanır ve geleceğe beraber adım atar. İnşallah gelecek hep beraber birlik içinde bizim olacaktır" dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov da "Unesco'nun verdiği bilgiye göre Cengiz Aytmatov'un eserleri Shakespeare ve Tolstoy'dan sonra dünya dillerine en çok çevrilen eser olma gururunu bizlere yaşatmıştır " diye konuştu.

Programa, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

