1544-1548'de yapıldığı düşünülen eser, "Akarçeşme Hamamı" veya "Dere Hamamı" olarak da biliniyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camii'ne gelir olarak inşa edilmiş Çömlekçiler Hamamı.

"Hoş, havalı bir hamam"

Evliya Çelebi hamamın bulunduğu mahalle için "Hoş, havalı bir hamam var ki bölgenin bütün halkına açık, aydınlık bir hamamdır" tanımını kullanır.

Yine Evliya Çelebi, Çömlekçiler Mahallesi'ni anlatırken ana caddenin iki yanında her meslek grubundan esnafın yüzlerce dükkanından bahseder.

Hamam bugün atıl durumda

Hamam, 1980'li yılların sonuna kadar hizmet verirken, daha sonra kapatıldı ve bugünkü atıl durumuna geldi.

Hamamın, Abdurrahman Şerefbey Caddesi'ne bakan yüzünün büyük bölümü birkaç metrekarelik dükkanlarla çevrili.

Hamamın bulunduğu alana ve içine girmek mümkün olmuyor.

Yapının duvarlarının önemli bir kısmının yıkıldığı, kalan kısımlarının ise çökmeye yüz tuttuğu görülüyor.

Kaynak: AA