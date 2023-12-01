Çehov'un "Martı" oyunu TRT İstanbul Radyosu'nda yorumlandı

TRT İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan eserin yönetmenliğini, oyuncu Tilbe Saran üstlendi.

Yayınlandığı dönemde tiyatro çevrelerinde büyük yankı uyandıran eser, 6 bölümlük Arkası Yarın projesi olarak radyoya uyarlandı.

Yenilikçi tekniği ve karakter tasarımıyla 19. yüzyıl tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda komedya ve tragedya arasında gidip gelen bir akış bulunuyor. İnsan ilişkileri, tutkuları ve hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen dokunaklı bir hikayeyi konu alan eser, edebiyatta, tiyatroda kaçınılmaz bir yenileşme arayışının da bir temsili olarak gösteriliyor.

Eserde ayrıca Çehov’un ustalıkla işlediği, oyun içinde oyun tekniği dikkati çekiyor.

Radyo uyarlaması Rukiye Aydın Kanbur tarafından yapılan oyunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu rol aldı.

Prodüksiyon ekibinde ise yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammet Emre Buruşuk ve efektör Ersin Temelli bulunuyor.

Projenin kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında alındı.