Sinema dünyasının en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen Cannes Film Festivali başlıyor. Bu yıl 75'incisi düzenlenen festivalin "ana yarışma" kısmında Altın Palmiye için 18 film yarışıyor.

TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' de bunlardan biri. İsveçli Ruben Östlund’ın yönettiği film; Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan ortaklığında çekildi.

Yönetmen Östlund, uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini bu filminde de sürdürüyor.

İnsan doğasına eleştirel yaklaşan yönetmen, filmdeki 'kara mizah' dünyasını, sınıflar arası absürt durumlar üzerine kuruyor.

Festival 12 gün sürecek

Baz Luhrmann'ın Elvis Presley biyografisi Elvis. Top Gun'ın devam filmi Top Gun: Maverick gibi dikkat çekici yapımlar ise yarışma dışı gösterimi yapılacak filmler arasında.

Festival, 28 Mayıs'ta sona erecek.