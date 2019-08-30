Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan platform üyeleri, Büyük Zaferin 100. yılını, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirerek kutlamak için bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayi Bakanlığı ve bazı şirketler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve oyun şirketlerinden temsilciler katıldı.

Zafer Oyunları

Proje, oyun geliştiren gençlerin milli mücadele yıllarında yaşananları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda hangi değerler üzerine kurulduğunu anlatan oyunlar üretmesi üzerine şekilleniyor.

Çok yönlü, çok dilli, çok kültürlü planlanması gereken oyunların senaryolarının oluşturulması sırasında kamu kurum ve kuruluşları gençleri destekleyecek.

Çalışma ofisi kurulacak

Bilişim Vadisinde, Dijital Türk Oyunları Platformu koordinasyonunda bir çalışma ofisi kurulması ve projenin bir merkezden yönetilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda ne tür oyunlar geliştirileceği, hangi kategorilerin öne çıkacağı, kimleri kapsayacağı ve hangi finans yöntemleri ile üretimlerin gerçekleşeceği konuları ele alındı.

Oyun geliştirme yaz kampı

Oyun Geliştirme Yaz Kampı, Türkiye genelinden gelen 300 katılımcı ile tamamen ücretsiz eğitimler çerçevesinde tamamlandı.

Kamp süresince, 10 günde Bilişim Vadisi Kongre Merkezinde 20’den fazla oyun geliştirilerek Türkiye’de bir ilki gerçekleşti. Kampta, sinema animasyon ve oyun geliştirme eğitimleri aynı program içerisinde verildi.

Yepyeni bir öğrenme modelinin kurgulandığı kampta öğrenciler, mezunlar ve profesyoneller, farklı becerilerde oluşan ekipler halinde bir yandan öğrendiler bir yandan öğrettiler.

Yeni iş kapıları açıldı

Bu kadar kısa zamanda hayat bulan oyunlar, uluslararası oyun yayıncılarının da hazır bulunduğu sunumlarda incelendi ve pazara sunulmak için geliştirme notları alındı.

Sunumlarda hazır bulunan Bilişim Vadisi yetkilileri oyun geliştirmek isteyen gençlere bir çağrı yaparak kuluçka merkezlerine başvurmalarını istedi.

Detaylarını www.oyunlagelecek.com sitesinden öğrenebileceğiniz kampın eğitim videoları, uzaktan eğitim sistemi ile dışarıdan katılımcılara da açık.

Kaynak: TRT Haber