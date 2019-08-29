İş makineleri, su isale hattı çalışması yapıyordu. Arazideki kazıdan tarih çıktı.

Erzurum'un Tortum ilçesindeki kazılarda, 10 koç başlı mezar taşı ile bir su taşı bulundu.

Koç başlı mezar taşlarının Türk mezar geleneğinin bir yansıması olduğunu anlatan araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, "Orta Asya'da da, bu bölgede de çok bulunuyor. Bu bölgede özellikle Erzurum, Narman ve Uzundere bölgesinde, Yusufeli'nde çok karşılaştığımız bir durum. Bu da bölgenin Hristiyan Türkler tarafından daha öncesinden kullanıldığının göstergesi" dedi.

Koç başlı mezar taşları

Gelişme üzerine yetkililer alanda inceleme yaptı. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu koç başlı mezarların bir tanesinde, Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran tamgalar bulundu. M.Ö. 600'lü yıllara, İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz. Ancak detaylı incelemelerimiz sonunda kesinleşecek."

Kaynak: TRT Haber