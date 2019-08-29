Başarılı yapımlarıyla dikkat çeken TRT, 3 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Kazananlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Geceye TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da katıldı.

Yılın Belgesel Programı “Su Savaşları”

16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödülün sahiplerini bulduğu gecede yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı'nı TRT 2'de yayımlanan Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri programı ile Faruk Aksoy; yılın belgesel programı Medya Oscarı'nı TRT Belgesel'de yayımlanan Su Savaşları programı aldı.

Nursal Tekin Özel Ödülü ise TRT Türk'te yayımlanan Amerika'da Bir Türk programı ile Erkan Tarhan'ın oldu.

Kaynak: TRT Haber