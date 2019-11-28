Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Noah Centineo, Djimon Hounsou, Sam Claflin ve Patrick Stewart'ın başrollerinde yer aldığı "Charlie'nin Melekleri" izleyici ile buluşacak.

1976 yapımı popüler dizinin yeni bir sinema uyarlaması olan ve Elizabeth Banks'in yönettiği Charlie'nin Melekleri; uluslararası güvenlik birimi için çalışan ajanların, önemli bir kısmı İstanbul'da geçen yeni hikayesini anlatıyor.

Geniş bir senaryo ekibi tarafından kaleme alınan ve önemli bir kısmı İstanbul'da geçen hikayede; "Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın hayat verdiği karakterler, uluslararası boyuttaki güvenlik ve soruşturma bürosu gizemli "Charles Townsend" için çalışıyorlar. Artık gezegenin dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen, dünyanın en zeki, en cesur ve en iyi eğitilmiş kadınlarından oluşan Melek takımları ve her takımın ayrı bir Bosley'si vardır."

"Midway"

Roland Emmerich'in yönettiği "Midway," Pearl Harbor'dan yaklaşık 7 ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden aktarıyor.

Wes Tooke'nin senaryolaştırdığı dram ve aksiyon içerikli dönem filminde Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Dennis Quaid ve Alexander Ludwig rol aldı.

"Bir Şans Daha"

İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Genç aktris Emilia Clarke'ye Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Rob Delaney'in eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.

Romantik komedi ve dram karışımı filmin senaryosu Emma Thompson ve Bryony Kimmings'e ait.

"Korkunun Sesi"

Haftanın yabancı gerilim filmi "Korkunun Sesi"; büyükbabasından kalan evi satmaya karar veren ve bunun için evi restore etmeye başlayan Alisa ile ona yardım eden arkadaşı Steph'in, bu süreçte keşfettikleri gizemlerle başlarından geçenleri odağına alıyor.

Başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico ve Marshal Hilton'un oynudığı filmi Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley yönetti.

"Monos"

Alejandro Landes'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kolombiya, Arjantin, Hollanda ve Almanya ortak yapımı "Monos", merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikayesini anlatıyor.

Kolombiya'nın Oscar adayı olan filmde Moises Arias, Julianne Nicholson, Jorge Roman, Sofia Buenaventura ve Julian Giraldo oynuyor.

"Hemen Döneriz"

Haydar Işık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gökhan Mumcu, Kadir Polatcı, Murat Genç, Burak Satıbol, Açelya Elmas, Hüseyin Elmalıpınar, Amir Zakaria, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Samet Serhat Sarı ve Esin Civangil'in oynadığı "Hemen Döneriz" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Gökhan Mumcu'nun yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı yapım, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.

"Dilsiz"

Murat Pay'ın yönettiği "Dilsiz", duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Yönetmen Murat Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy oynuyor.

"Küçük Şeyler"

Kıvanç Sezer'in yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Şeyler", orta sınıf mensubu bir çiftin ev ve iş hayatları üzerinden, günümüz beyaz yaka yaşantısına absürt mizah yoluyla bakış atıyor.

Komedi ve dram türündeki filmde Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tunçer gibi isimler rol aldı.

Kaynak: AA

