Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı.

Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.

"Buluttaki Gölge"

Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği "Buluttaki Gölge"nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor.

ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı filmin, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.

"Afetname"

Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Afetname"yi Ahmet Yaşar Gümüş yönetti.

Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı, Derya Şen Akbacak, Umut Özkan ve Sevil Uyar'ın rol aldığı film, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor.

"DC Süper Evciller Takımı"

Animasyon türündeki "DC Süper Evciller Takımı", süper köpek Krypto ve Superman'in süper kahramanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Orijinal seslendirmelerini Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Vanessa Bayer ve Marc Maron'un yaptığı filmi, Jared Stern ile Sam Levine yönetti.

"Mini Fenomen"

Umut Ertek'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Mini Fenomen" filminde Talha Tosun, Özcan Melek, Atilla Emirhan Kırık rol aldı.

Film, Youtuber olmaya çalışan bir çocuk ile menajerliğini yapan yakın arkadaşının başından geçen ilginç ve trajikomik hikayeyi seyirciye sunuyor.

Haftanın gerilim ve korku türündeki filmleri

Doğuş Arslan'ın yönettiği "Akıl Bozan", kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir kadın ve bir erkeğin hikayesini konu ediyor.

"Vesvese: Cin Fısıltısı", yaşadığı bir dizi tuhaf olayın nedenini araştırırken beklenmedik durumlarla yüzleşmek zorunda kalan Doğa'nın hikayesine odaklanıyor.

"Hawar 2", çocuk sahibi olmak isteyen Pelin'in bunun için bir tılsım yaptırması sonrası, eşiyle birlikte başlarından geçenleri anlatıyor.