Sophia Banks'in yönettiği, Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney ile Lucy Barrett'ın oynadığı "Çıkış Yok", aksiyon filmi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

ABD yapımı film, üst düzey suçluların tutulduğu gizli bir CIA üssüne getirilen çok aranan bir suçlunun, hücresinden kaçarak üssün kontrolünü ele geçirmesinin ardından, tesiste hapis kalan CIA ajanı Abby'nin mücadelesini anlatıyor.

"Kehanet Ayasofya"

Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği, korku, macera ve gerilim türündeki "Kehanet Ayasofya", bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in mücadelesine odaklanıyor.

Filmde Fatih Hasanoğlu, Muhammed Bahçecik, Halil Kumova ile Mustafa Ak başrolleri paylaştı.

Animasyon filmler

Jorgen Klubien ile Cindy Robinson'un yönettiği "Sihirbazlar Akademisi", animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.

Yapım, sihirbazlar akademisine giden, sihirli yeteneklere sahip Aura'nın, akademinin karanlık bir sırrını keşfetmesinin ardından yaşadıklarını ele alıyor.

Ali Osman Emirosmanoğlu’nun yönettiği "Bir Türk Masalı: Öksüz Kız" filmini, İbrahim Aliustaoğlu, Sinan Önal, Ebru Özel ile Şukuh Same çizdi. Yapım, "Külkedisi" hikayesini yeniden yorumluyor.

Korku filmleri

Senaryosunu Mert Can Kesim ile Sezer Doğurga'nın yazdığı, yerli korku filmi "Tanah", yaşadığı ayrılık sonrası büyük bir yıkıma uğrayan genç bir kadının hayatını ele alıyor.

İlker Tunçay'ın yönettiği "Zehşin Cin-i Musallat", uzun yıllar önce ayrıldığı köyüne babasının ölümü sonrası geri dönen Esra'nın hikayesini anlatıyor.

Filmde, Engin Kahya, Gökçen Derbeder, Berk Güldoğan ve Gürkan Erduvan oynuyor.