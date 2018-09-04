Bosna Hersek'te Diriliş Ertuğrul'a ilgi büyük

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi, ülkenin en çok izlenen kanallarından "Hayat" televizyonunda "Ertuğrul" adıyla Boşnakça altyazılı yayınlanmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisi, ilk haftasında izleyicisinden tam not aldı. Haftada 6 gün gösterilen yapım, ihraç edildiği tüm diğer ülkelerde olduğu gibi Bosna Hersek'te de her yaştan izleyicileri adeta ekrana kilitledi.

En sevdiği karakterler Ertuğrul, Turgut ve Bamsı

"Diriliş Ertuğrul" takipçilerinden Bosnalı Dzenan Sadikovic, diziyi internetten 2 yıldır takip ettiğini, televizyonda gösterilmeye başladıktan sonra oradan da izlemeye devam ettiğini belirterek, en çok beğendiği karakterlerin Ertuğrul, Turgut ve Bamsı olduğunu söyledi.

Televizyonda yayınlanmasından sonra ailesi ve birçok arkadaşının da diziyi takip etmeye başladığını anlatan Sadikovic, 2 ülkenin ortak bir tarihte buluştuğunu, bu nedenle de Bosna Hersek'te gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sadikovic, yapımda Boşnak asıllı oyuncu Reshad Strik'in de rol almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, sadece "Diriliş Ertuğrul" dizisinin değil, bugüne ışık tuttuğu için "Payitaht Abdülhamid" ve benzeri yapımların da Bosna Hersek'te yayınlanması gerektiğini söyledi.

"Bosna Hersekliler de bu kültürün bir parçası"

Dizinin eski oyuncularından Reshad Strik de, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle, "Diriliş Ertuğrul"un bu ülkede daha önce yayınlanmaya başlaması gerektiğini anlatarak, "Bosna Hersekliler de bu kültürün bir parçası aslında. Bosna Hersek söz konusu tarihin ileri dönemlerinde Balkanlar'da büyük bir rol oynadı" dedi.

Bu tür projelerin tarih anlatımı için önem taşıdığını vurgulayan Strik, yapımın Bosna Hersek'te oldukça sevilerek izlendiğinden bahsetti.

"Hayat televizyonu için yeni bir durum"

"Hayat" televizyonunun Program Satınalma Sorumlusu Sanela Junuzovic ise, Bosna Hersek'te daha çok aşk veya aile hikayelerini konu alan yapımların izlendiğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul" ile farklı bir konuyu izleyiciye anlatmak istediklerini anlattı.

Junuzovic, bu kararla aslında risk aldıklarını ancak seyircinin şu ana kadar gösterilen bölümlere çok olumlu geri dönüşler verdiğini belirtti.

Genellikle bir dizinin farklı bölümlerini haftada 4-5 gün gösterdiklerini söyleyen Junuzovic, "Diriliş Ertuğrul haftanın 6 günü izleyiciyle buluşuyor. Bir dizinin haftada 6 kez gösterilmesi Hayat televizyonu için de yeni bir durum" dedi.

"Özenle yapılmış bir yapım"

Junuzovic, dizinin Bosna Hersek'te de izleyiciler tarafından daha ilk bölümlerde sevildiğinden bahsederek, bu yapımın çekim kalitesinden oyuncu seçimine kadar her şeyiyle emek harcanarak özenle yapılmış bir yapım olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek ile Türkiye arasında asırlardır süren bir bağ olduğunu söyleyen Junuzovic, tarihin bilinmesi bakımından dizinin gelecek kuşaklar için de önemli olduğunu anlattı.

Junuzovic, Bosna Hersek'te yabancı diziler arasında Türk yapımlarının "bir numara" olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alana çok yatırım yaptığını, bunun meyvelerinin de şu an alındığını belirtti.

Kaynak: AA