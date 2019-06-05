"Tarihe Atılan İmza Mühürler" adlı sergi, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde özel olarak düzenlenen bölümde ziyarete açıldı.

Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı dönemlerinde kullanılan binlerce yıllık mühürler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergide, kentteki çeşitli höyüklerde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan mühürlerin yanı sıra müzeye satın alma yoluyla kazandırılan yaklaşık 200 mühür bulunuyor.

M.Ö. 5 bin 500'lü yıllardan Osmanlı'ya kadar birçok devlet ve uygarlığın kullandığı mühürlerinin yer aldığı sergide, farklı ebatlarda ve şekillerdeki mühürler, dönemin bürokrasisini de bugüne taşıyor.

Mühürlerin önemine dikkat çekmek istiyorlar

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Bayam, mühürlerin geçmişte resmi belgelerde kullanıldığını belirtti.

Önceki yıllarda takı, mezar taşı ile kandil temalı sergiler düzenlediklerini anlatan Bayam, bu yıl da mühür sergisi açtıklarını söyledi.

"200 civarında mühür ile bu mühürlerin baskılarını sergiliyoruz. Amacımız mühürlerin önemine dikkat çekmek. Malatya'daki Arslantepe, Caferhöyük, Köşgerbaba gibi höyüklerde bulunan mühürler ile satın alma yoluyla elde ettiğimiz mühürleri sergiliyoruz. Sergimizde Kalkolitik dönemden günümüze kadar kullanılan mühürler yer alıyor."

Mühürlerin pişmiş toprak, taş, kemik ve metal gibi farklı malzemelerden yapıldığını, üzerlerinde farklı motifler bulunduğunu anlatan Bayam, "Neolitik dönemdeki mühürler daha çok pişmiş topraktan yapılan mühürler. Bunların üzerinde geometrik desenler var. Daha sonra sert malzemelerden ve metalden yapılan mühürler kullanılıyor" dedi.

Kaynak: AA