Mitolojide efsanelere konu olan Giresun Adası, Karadeniz'in iskan edilebilir tek adası.

40 dönümlük alana sahip ada, kıyıdan bin 600 metre uzaklıkta yer alıyor. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ada, üzerinde pek çok zenginliği barındırıyor. Aynı zamanda, bitki çeşitliliği ve arkeolojik kalıntılara da ev sahipliği yapıyor.

Ada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmeye aday. Adanın özelliklerinin yer aldığı rapor, Ocak ayında UNESCO'ya sunuldu. Adanın listeye dahil edilmesi büyük önem taşıyor.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doğa Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Gazanfer İltar, adanın "Karadeniz'in incisi" konumunda olduğunu söyledi.

"Eğer listeye dahil edilirse, yapılar üzerinde daha iyi restorasyon sağlanacak. Adanın özgün şekline dönüştürülmesi sağlanacak."

72 bitki türüne ev sahipliği yapıyor

Adada 2009 yılında başlayan kazılarda, Bizans dönemine ait kilise, şapel ve 300'ün üzerinde mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Ada, Akdeniz defnesi ve yalancı akasya olmak üzere 72 bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kuşların da göç yolu üzerinde bulunan adadaki en önemli kuş türü karabataklar. Bu canlılar, Karadeniz'de yalnızca Giresun Adası'nda yaşayabiliyor.

Giresun'un turizmine de katkı sağlayan ada, her yıl belirlenen günlerde ziyarete açılıyor. Adanın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla birlikte kentte turizmin daha da canlanması bekleniyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera-drone: Mikail Sevinç

Kurgu: İbrahim Yorulmaz