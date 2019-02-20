Bilecik'in tarihi rotalarının anlatıldığı bir kitapçık hazırlandı. İçerisinde Harmanköy'den Yenipazar'a uzanan 16 kilometrelik tarihi Kırka Yolu da bulunuyor.

İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar'ın eski isminin Kırka olduğunu söyledi.

Kırka isminin kökenini araştırdıklarını belirten Kartal, "Kırka nereden geliyor diye baktığımızda, bu bölgede 40 ailenin veya hanenin yaşadığından bahsedilir ve isminin buradan geldiği söylenir" dedi.

70 yıldır kullanılmadı

Yenipazar'da bir turizm potansiyeli olduğuna değinen Kartal, bunu ortaya çıkarmak için Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Yenipazar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle çalışma başlattıklarını anlattı.

Tarihi Kırka Yolu'nun 70 yıldır kullanılmadığını öğrendiklerini vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Bu yolun turizme kazandırılmasıyla ilçede bir ekoturizm potansiyelini ortaya koyup, günübirlik ziyaretçilerin bu yollarda yürüyerek geleceğe dönük bir turizm potansiyelini canlandırmış olacağız. Kentlerin tarihi bellekleridir yollar. Burada bir ışığı ortaya koyduk, gelecekte çok daha büyük şeyler ortaya çıkacak."

Çalışmalar devam ediyor

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de ilçenin, Harmankaya Kanyonu, Süzmen Göleti ve Suuçtu Şelalesi'yle turizme açık bir bölge olduğuna dikkat çekti.

Bilecik'in doğal güzelliklere sahip bu ilçesini turizme kazandırmak istediklerini anlatan Özden, "Tarihi Kırka Yolu'nu tarihe kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı tamamlandıktan sonra yurt içi ve yurt dışından tüm misafirlerimizi bu yolda yürümeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA