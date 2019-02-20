Gaziantep, Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri ile Yesemek Heykel Atölyesi başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik alana sahip. Şehirde, arkeoloji enstitüsü kurulması için 2 yıldır sürdürülen çalışmalar meyvesini veriyor.

Avrupa Birliğinin desteklediği "AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Projesi" kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde balkonundan halka hitap ettiği eski öğretmenevi binasının, enstitüye dönüştürülmesi kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde, 1 aya kadar hizmet verebilir hale gelmesi planlanan enstitü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Araştırma yapılabilecek bir bilim üretim merkezi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni kurulan dünya düzeninde kültürel eserlerin yükselen bir değer olduğunu anlattı.

Gaziantep'ten Şanlıurfa Göbeklitepe'ye, Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan bölgenin, büyük medeniyetleri bünyesinde barındırdığını söyleyen Şahin, ancak bugüne kadar bölgede arkeolojiye kafa yoran ve dünyada bu konuda söz sahibi insanların bölgeye çekilemediğini vurguladı.

Şahin, bölgede alanında uzman kişilerin fikir alışverişinde bulunabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri bir bilim üretim merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Proje büyük oranda tamamlandı

Fatma Şahin, Gaziantep'te arkeoloji enstitüsünün kurulması için yaklaşık 2 yıl önce karar aldıklarını ve bu alanda çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Bu merkezin İstanbul veya Ankara'da değil de Gaziantep'te kurulması tesadüf değil. Biz bu alandaki gücümüzü bildiğimiz için büyük bir proje ürettik. Bu projeyi de daha anlamlı kılabilmek için Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde çıkıp halka seslendiği balkonun bulunduğu binanın içini kullandık. Tüm işlemlerin tamamlanması 2 yılımızı aldı. Projenin içerisinde büyük bir dijital kütüphane, külliyat yer alacak. Tüm dünya arkeologlarının da gelip bilgi alışverişi yapabileceği bir merkez olacak. Bu merkez, bölgenin parlayan yıldızı olarak kentin kültürüne ve şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak."

Gaziantep'in, Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip ilk 5 şehri arasında yer aldığını ancak ilk 3'e girmeyi hedef belirlediklerini belirten Şahin, "Bunu başarabilmemiz için de yüksek teknolojili sanayi, kültürel değerlerine sahip çıkmış turizm yapısına ihtiyacımız var. Bu enstitü de bu anlamda çok önemli bir yapı kazanıyor. O yüzden enstitünün içindeki detaylara baktığınızda dünyanın en iyisi olacak" dedi.

Enstitü için 10 milyon euroluk bütçe ayrıldığını ve bunu da AB desteğiyle hayata geçirdiklerini anlatan Şahin, projenin büyük oranda tamamlandığını ve enstitüyü 1 aya kadar görkemli bir törenle hizmete açmayı planladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA