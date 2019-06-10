15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan döneme ait belgeler...

Hepsi Sırbistan'ı ve Sırpları konu alıyor. Bu belgelerin yer aldığı sergi Sırbistan'da açıldı. Adı ise "Osmanlı Belgelerinde Sırplar ve Sırbistan Sergisi".

Serginin açılışına Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve davetliler katıldı.

"Binlerce, on binlerce belge bulunuyor"

Vukosavljevic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğundan bahsederek, iyi ilişkilerin kültür alanına da yansıdığını söyledi.

"İki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıllarda olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum."

Prof. Dr. Ünal ise, Balkan coğrafyası ve Anadolu'nun tarihi süreçte kültürel ilişkilerin yoğun ve halkların birlikte yaşadığı bölgeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sırbistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel en önemli irtibatları ortaya koyacak kaynaklar arşivlerdir. Devlet Arşivleri'nde bu siyasi ilişkilere ait binlerce, on binlerce belge bulunuyor."

Sırbistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 140 yıldır devam ettiğini vurgulayan Ünal, şunları anlattı:

"Uzun bir tarihi süreç içinde özellikle Sırbistan ile Osmanlı Devleti'nden olmak üzere, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti üzerinden düşünüldüğünde bu ilişkilerin ortaya koyulacağı birçok belge yer alıyor. Bunun niceliği bile, sayısı bile artık bu ilişkilerimizin ne kadar yoğun bir şekilde olduğunu ortaya koyuyor."

Sergi 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

Bugün Osmanlı arşivinde Sırbistan ile ilgili tarama yapıldığında on binlerce belgeye ulaşıldığını belirten Ünal, milli arşivler arasında 4 yıl önce yapılan iş birliği anlaşması kapsamında belge örneklerinin değişimi konusunda önemli adımlar atıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sırbistan ziyareti kapsamında görme fırsatı bulduğu Osmanlıca belgelerin yer aldığı sergi, 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA