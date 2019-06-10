Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2017 yılında açıldı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Müze, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Bayezit Camii ve Urartu Kalesi'ni de içine alan bölgede inşa edildi. Müzede, İslam mutasavvıfı ve tarihçi Ahmed-i Hani'nin yaşantısı ile eserleri silikon heykellerle canlandırılıyor.

Müzeyle birlikte inşa edilen Eski Doğubayazıt Evi'nde ise, yörenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutan gelenek ve görenekler, yine silikon heykeller, kitre bebek ve diorama figürler ile hayat buluyor.

Ziyaretçiler müzeye hayran kaldı

Yörenin tarihi dokusuna uygun mimari yapısıyla da dikkat çeken her iki yapıyı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerden Harun Ölçücüoğlu, bayram tatilini değerlendirmek için ailesiyle birlikte Elazığ'dan geldiğini ve müzeye hayran kaldıklarını söyledi.

Müzedeki heykeller ve objelerin, bölgenin tarihini ve yöre insanının yaşantısını başarılı bir şekilde yansıttığını anlatan Ölçücüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin vatandaşı olup tarihi değerlere bir nebze de olsa merakı olan insanların burayı gerçekten gezip görmesi gerekiyor. Buradaki objelerin, heykellerin hepsi de hem sanatsal açıdan hem de tarihimiz açısından çok önemli değerler."

Kaynak: AA